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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير من ترك الأطعمة خارج الثلاجة في هذا التوقيت

ما هي الأطعمة التي
ما هي الأطعمة التي يجب تجنب تركها خارج الثلاجة؟

ترك الأطعمة خارج الثلاجة في درجات حرارة عالية يمكن أن يؤدي إلى تلفها ونمو البكتيريا عليها.

 عندما يترك الطعام خارج الثلاجة، فإن درجة حرارته ترتفع، وهذا يسمح للبكتيريا بالنمو بسرعة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسمم غذائي إذا تم تناول الطعام الملوث.

قال خبير التغذية حازم هاني- في تصريحات خاصة لصدى البلد- إنه من الأفضل تخزين الأطعمة في الثلاجة عند درجة حرارة تتراوح بين 1 و 5 درجات مئوية، وخاصة إذا كانت الأطعمة تحتوي على بروتينات أو دهون. ويجب أيضًا التأكد من تبريد الأطعمة بشكل صحيح بعد الطهي وعدم تركها خارج الثلاجة لفترة طويلة.

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ما هي الأطعمة التي يجب تجنب تركها خارج الثلاجة؟

تختلف الأطعمة التي يجب تجنب تركها خارج الثلاجة بناءً على نوع الطعام وطول فترة تركيه خارج الثلاجة. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي تعتبر أكثر عرضة للتلف عند تركها خارج الثلاجة لفترات طويلة، ومنها:

اللحوم والدواجن: تحتوي اللحوم والدواجن على بكتيريا تتكاثر بسرعة في درجات حرارة الغرفة. لذلك، يجب تخزينها في الثلاجة في درجة حرارة منخفضة والتأكد من تجميدها إذا لم يتم استخدامها في غضون بضعة أيام.

المنتجات الألبانية: تحتوي المنتجات الألبانية مثل الحليب والجبن على بكتيريا يمكن أن تنمو بسرعة في درجات حرارة الغرفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلفها. لذلك، يجب تخزينها في الثلاجة والتأكد من استخدامها قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

الأطعمة الجاهزة: تشمل الأطعمة الجاهزة الوجبات السريعة والبيتزا والأطعمة المعلبة، وتعتمد على التخزين الجيد للحفاظ على جودتها وسلامتها الغذائية. ولذلك، يجب تخزينها في الثلاجة إذا لم يتم استهلاكها بعد فتح العبوة.

البيض: يجب تخزين البيض في الثلاجة للحفاظ على جودته وسلامته الغذائية، وذلك لأنه يمكن أن يتعرض للتلوث بالبكتيريا على القشرة. ويجب أيضًا تجنب ترك البيض المطبوخ خارج الثلاجة لفترات طويلة.

الأطعمة البحرية: تحتوي الأطعمة البحرية مثل السمك والروبيان على بكتيريا تنمو بسرعة في درجات حرارة الغرفة، ويمكن أن تؤدي إلى تلف الأطعمة وتسمم الغذاء. لذلك، يجب تخزينها في الثلاجة في درجة حرارة منخفضة والتأكد من استخدامها في غضون بضعة أيام.

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