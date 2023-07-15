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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. هذه الأطعمة تدمر الكبد

الكبد
الكبد

يعد الكبد من الأعضاء الحيوية جدا في الجسم وله وظائف عديده أهمها طرد السموم من الجسم لذا يجب العناية به قبل إصابته باي مرض للحفاظ عليه سليما مدى الحياة

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ووفقا لموقع “هندوستان تايم”فان هناك خمسة أطعمة لها تأثير ضار على الكبد والتي يجب تجنبها بأي ثمن وهى: 

السكر: الإفراط في تناول السكر يمكن أن يضر الكبد. يؤدي السكر الخام والمكرر وشراب الذرة عالي الفركتوز الموجود في الأطعمة السكرية مثل الحلوى والبسكويت والمشروبات الغازية وما إلى ذلك إلى تراكم دهني يمكن أن يؤدي إلى أمراض الكبد. الكثير من السكر يمكن أن يضر الكبد مثل الكحول.

الكحول: وهو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض الكبد. الإفراط في تناول الكحوليات يؤثر بشدة على الكبد. عندما يحاول تحطيم الكحول ، يؤدي التفاعل الكيميائي الذي يحدث إلى إتلاف الخلايا مما يؤدي إلى الالتهاب وموت الخلايا والتليف. الاستهلاك المفرط للكحول لفترة طويلة يؤدي إلى تليف الكبد الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل قيء الدم واليرقان وتراكم السوائل الزائدة في الجسم وكذلك سرطان الكبد. تقييد استهلاك الكحول. حتى لو كنت تشرب ، تأكد من أنك لا تتجاوز الحدود الموضوعة. في جميع الاحتمالات ، يعد الاستغناء عن الكحول تمامًا أمرًا مثاليًا.

الدقيق الأبيض: يجب دائمًا الامتناع عن تناول المواد الغذائية المصنوعة من الدقيق الأبيض. إنه معالج للغاية ويفتقر إلى المعادن والألياف والفيتامينات الأساسية ويمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم. تجنب الأطعمة مثل المعكرونة والبيتزا والبسكويت والخبز وما إلى ذلك ، بدلاً من ذلك ، اختر البدائل الصحية لمساعدة الكبد على البقاء بصحة جيدة.

أصناف الوجبات السريعة: تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ويصعب هضمها ، والمواد الغذائية مثل البرغر ، والبطاطس المقلية ، والرقائق ، وما إلى ذلك ، ليست جيدة للكبد حيث يتعين عليه العمل بجد لمعالجة هذه الأطعمة. بالإضافة إلى الكبد الدهني ، يمكن للدهون المشبعة أن ترفع الكوليسترول الضار وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

اللحوم الحمراء: يعد هضم اللحوم الحمراء المليئة بالبروتين تحديًا للكبد. نظرًا لأن تكسير البروتين ليس بالأمر السهل على الكبد ، فإن تراكم البروتين الزائد يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل المتعلقة بالكبد بما في ذلك أمراض الكبد الدهنية التي يمكن أن تضر الدماغ والكلى.


 

الكبد استهلاك الكحول السكر في الدم السوائل الزائدة المشروبات الغازية اللحوم الحمراء طرد السموم من الجسم طرد السموم

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