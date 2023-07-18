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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المشوكات.. مرض خطير يصيب الإنسان بسبب الكلاب والقطط| تفاصيل

الكلاب والقطط
الكلاب والقطط

قال الدكتور مصعب إبراهيم أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، إن مرض "المشوكات" أو "الأكياس الكلبية" هو مرض خطير يمكن أن يصيب الإنسان والحيوانات الأليفة، ويسبب المرض عدوى بكتيرية تسمى بكتيريا بارتونيلا المتعددة العناقيد، والتي تعيش في الأرض والتربة والمياه الملوثة.

وأوضح من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه يمكن أن ينتقل المرض عن طريق الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة بالمرض، مثل الكلاب والقطط، ويمكن أيضًا أن ينتقل عن طريق التربة الملوثة أو المياه الملوثة بالبكتيريا. ويمكن أن يتسبب المرض في العديد من الأعراض، مثل الحمى والإسهال والتقيؤ وآلام الرأس والتعب، وفي حالات نادرة يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

للوقاية من المرض، يجب تجنب التعرض للتربة الملوثة والمياه الملوثة، وتجنب الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة، والتأكد من تطهير الجروح والخدوش بشكل صحيح. كما يجب تطعيم الحيوانات الأليفة ضد المرض والاهتمام بنظافتها ونظافة بيئتها المحيطة بها. وفي حالة ظهور أي أعراض مشابهة لأعراض المرض، يجب الاتصال بالطبيب على الفور.

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هل يمكن علاج المرض إذا تم الإصابة به؟

 

نعم، يمكن علاج مرض "المشوكات" أو "الأكياس الكلبية" إذا تم الإصابة به، ويتم العلاج بشكل عام باستخدام المضادات الحيوية لمدة تتراوح بين 7 إلى 14 يومًا، وذلك حسب شدة الإصابة ونوع العدوى.

كما يجب على المريض الحفاظ على ترطيب جيد لجسمه، وتجنب الأطعمة والمشروبات التي قد تزيد من خطر الجفاف، مثل الكحول والمشروبات الغازية السكرية. ويمكن أيضًا تخفيف الأعراض الأخرى، مثل الحمى والألم، باستخدام الأدوية المناسبة.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أنه في حالة عدم العلاج الفوري والمناسب، يمكن أن يؤدي المرض إلى مضاعفات خطيرة، مثل التهاب السحايا والتهاب القلب والتهاب الكبد، وفي حالات نادرة يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. لذلك، يجب الاتصال بالطبيب على الفور إذا ظهرت أي أعراض مشابهة لأعراض المرض.

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