حكم صيام أول السنة الهجرية.. الإفتاء: يجوز لأنه الأفضل بعد شهر رمضان

حكم صيام أول السنة الهجرية ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب ممدوح، قائلًا: إنه يجوز التطوع بصيام اول يوم من أيام شهر الله المحرم، الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية.

وأشار الى أنه يستحب الإكثار فى هذا الشهر من الصوم لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل )) رواه مسلم .

دعاء نهاية العام الهجري

اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا .

دعاء نهاية العام الهجري

1) اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله.

2) ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير.

3) اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى.. يارب العالمين .