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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

التزامات حائزي الحيوانات الخطرة .. وعقوبات المخالفات بالقانون

صدى البلد

يرغب الكثير من الأفراد في اقتناء الحيوانات الأليفة كهواية من أبرز الهوايات السائدة في المجتمع المصري، ولكن في الأونة الأخيرة لم يقتصر الأمر علي اقتناء حيوان أليف لا يمثل أي خطورة علي حياة الأشخاص في البيئة التي ينشأ بها هذا الحيوان.

بل تطورت هواية اقتناء الحيوانات، لتكون تربية أي نوع من الحيوانات حتى إن كان تصنيفه ضمن الحيوانات الخطرة، مثل عدد من سلالات الكلاب الشرسة وغيرها مما يشكل ضررا جسيم على المواطنين سواء من العقر أو الإصابة بعاهة مستديمة وفي كثير من الأحيان تصل إلي الموت.

ولحماية أرواح المواطنين وتحقيق السلامة العامة، جاء قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ليضع شروط محددة لإقتناء الحيوانات الخطرة ..نرصد أبرزها في النقاط التالية.

 

 إلتزامات حائز الحيوانات الخطرة

 

ونصت المادة (5) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناءً على عرض السلطة المختصة ، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبى لها يتم اعتمادها من السلطة المختصة .

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .

ووفقا للمادة (6) يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية :

- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .

- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .

- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .

- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

 

عقوبات المخالفة لهذه الالتزامات 

 

وعاقبت المادة (16) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد (5،6) تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر .

الحيوانات الخطرة الرعاية البيطرية الأمراض المعدية عقوبات الكلاب

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