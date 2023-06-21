معندناش ثقافة تربيتها.. شهاب عبدالحميد: القانون سيوفر حماية للحيوانات المنزلية|فيديو

أكد الدكتور شهاب عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة، أن تخصيص قانون لأول مرة لتنظيم اقتناء الحيوانات الأليفة يعتبر خطوة جيدة جدًا، خاصة بالمجتمع المصري وباقي دول الشرق الأوسط الذي يغيب عنها ثقافة تربية الحيوانات.



وأوضح "عبد الحميد" خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" والذي تقدّمه الإعلامية "دينا رامز"، أن هذه المرة الأولى التي تهتم فيها مصر بثقافة الحيوان خاصة للكلاب، وذلك بسبب انتشار سلوكيات كثيرة خاطئة في معاملة الحيوانات سواء من مقتنيها أو من الأطفال بالشوارع.

وأشار "عبد الحميد"، إلى أن هذا القانون سيوفر حماية للحيوانات المنزلية بجانب إيجابيات أخرى، موضحًا أن أحد السلوكيات الخاطئة المنتشرة هو إحضار أنواع من الحيوانات للمعيشة في البيوت بالرغم من إنه ليس المكان المناسب لوجودهم به، مما يؤدي لتعامل هذه الحيوانات بشكل شرس أو عنيف معهم و تسبب العديد من المشاكل.

وأضاف، أن خطوة تحديد المشكلة من قبل الدولة ووضعها لقانون يحد من هذه المشاكل ويحمي الحيوانات، تعتبر من أفضل وأهم الخطوات التي تتخذها الدولة.