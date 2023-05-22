دراسة علمية تحذر من تربية الحيوانات الأليفة| ما يحدث كارثة

تعد تربية الحيوانات الأليفة من أكثر الأشياء التي تفرح وتسعد الكثير من الأفراد ، ولكن تربية الحيوانات الأليفة في المنزل تسبب الكثير من المخاطر لكل أفراد الأسرة خاصة الأطفال

كما أنها تسبب لهم الأمراض.

وفيما يلي نعرض لكم بعض أضرار تربية الحيوانات الأليفة في المنزل وفقا لموقع "healthdirect" سوف نوضح مدى خطورة تربية الحيوانات الأليفة في المنزل على صحة الإنسان.

وكشف الباحثون في جامعة هارتبيري البريطانية من خلال دراسة تعد الأولى من نوعها، اشتملت على اختبار 3 أنواع من أوعية شرب الكلاب الشائع استخدامها ، وركزت الاختبارات على تحديد مقدار تراكم البكتيريا ومدى ارتباطه بالمادة التي تصنع منها تلك الأوعية، وعدد مرات تنظيفها.

وأكدت الدراسة، أن تلك البكتيريا المعدية تظهر في لعاب الكلاب والقطط السليمة صحياً.. وأن هذه البكتيريا تتواجد ننسبة 69% من الكلاب و54% من القطط.

وذكرت الدراسة ، أنه من الواضح من نتائج الدراسة أن أوعية مياه الكلاب تشكل خطراً على صحة الإنسان والحيوان على السواء وان الاتصال على نحو متزايد بين البشر وحيواناتهم الأليفة يؤدي إلى مخاوف بشأن نقل البكتيريا للأمراض الحيوانية المنشأ" بطرق مختلفة.

مخاطر واضرار تربية الحيوانات الاليفة في المنزل علي الانسان .



⁃ يمكن أن تنقل عدوى دقيقة مثل الجرب والتي تؤدي إلى حكة واحمرار جلد تستمر لأيام.



⁃ تنقل حمى الهرش وهو مرض بكتيري و تظهر بثور نتيجة هذا المرض في مناطق معينة من الجلد و تنتشر البثور في أنحاء الجسم.



⁃ البراغيث التي تنقلها الحيوانات الأليفة المنزلية للإنسان فإنها تشكل خطرا على صحة الإنسان و تكون مصدر إزعاج كبير.



⁃ أحيانا تتعرض الحيوانات لفيروسات مثل جدري البقر ثم تنقله للانسان بعد ملامستهم لحيوان وهو عادة يقتصر على الشفاه أو العيون ، ولكنه يمكن أن ينتشر في الجسم كله في الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة وقد تؤدي أحيانا إلى الموت



⁃ تنظيف الاماكن التي تعيش فيها هذه الحيوانات يمكن أن يؤدي إلى عدوى من مرض معدي معوي خطير ، ويمكن أيضا للسالمونيلا أن تنتقل بهذه الطريقة.

⁃ يمكن للحيوانات الأليفة المنزلية أن تنقل للإنسان كثير من الأمراض ومنها مثلا مرض الربو والتحسس الناجم عن فرائها ومخلفاتها، كما يمكن أن تنقل للإنسان الفيروسات والبكتيريا والطفيليات.