عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في عيد الوفاء.. خبير آثار يكشف حقيقة أسطورة عروس النيل

خبير الآثار على ابودشيش
خبير الآثار على ابودشيش

عيد وفاء النيل تلك الاحتفالية التى رسخت بصورتنا الذهنية ، لتكون عيد يحتفل به الشعب المصرى يوم 15 أغسطس من كل عام.

حيث أكد الخبير الأثري على أبو دشيش ، أن المقصود بعيد وفاء النيل ، هو أن نهر النيل وفى للمصريين بالخير من طمى ومياه، لذلك قدسوا النيل وجعلوا له احتفالا كبيرًا فى هذا الشهر الذى يأتي الفيضان به محملا بالطمى والماء فيه.

وأوضح ابو دشيش ، أن المصريين القدماء كانوا يلقون عروسة من الخشب للنيل فى حفل عظيم يتقدمه الملك وكبار رجال الدولة، دليلا منهم على العرفان بالجميل لهذا النيل العظيم.

وأشار الخبير الأثري ، إلي أنه من أهم الأساطير المرتبطة بعيد وفاء النيل، هى أن المصريين القدماء كانوا يقدمون للنيل "الإله حعبى" فى عيده فتاة جميلة وكان يتم تزيينها وإلقاؤها فى النيل كقربان له، وتتزوج الفتاة بالإله "حعبى" فى العالم الآخر، إلا أنه فى إحدى السنين لم يبق من الفتيات سوى بنت الملك الجميلة فحزن الملك حزنًا شديدًا على ابنته، ولكن خادمتها أخفتها وصنعت عروسة من الخشب تشبهها، وفى الحفل ألقتها فى النيل دون أن يتحقق أحد من الأمر، وبعد ذلك أعادتها إلى الملك الذى أصابه الحزن الشديد والمرض على فراق ابنته.

واستكمل قائلا : ووفقا للأسطورة جرت العادة على إلقاء عروسة خشبية إلى إله الفيضان كل عام فى عيد وفاء النيل، ولا يوجد نص صريح فى التاريخ يروى أن المصرى القديم كان يقدم قربانا بشريا "عروس النيل" احتفالا بوفائه، إنما كانت  فقط أسطورة نسجها الخيال المبدع للمصرى القديم تقديرًا منه لمكانة النيل.

ورغم ذلك عاشت تلك الأسطورة فى خيال ووجدان المصريين وتناولها الأدباء والكتاب والسينما، وما زالت تتردد حتى الآن كواقع، وكان نهر النيل السبب فى استقرار المصرى القديم على ضفافه وعمله بالزراعة، حيث أصبح قادرا على إنتاج قوته، ثم انطلق إلى ميادين العلم والمعرفة والتقدم الهائل.

وتابع : لذلك كان نهر النيل سببا مهما فى هذه الحضارة العظيمة وبناء الأهرامات الشامخة وبقائها حتى الآن، موضحًا أنه لولا النيل لكانت مصر صحراء بلا نبات ولا ماء ولا استقرار، فالنيل جعل لمصر دورة زراعية كاملة وحول الأرض السوداء إلى أرض خضراء مثمرة.

عيد فاء النيل أساطير بعيد وفاء النيل بنت الملك خبير آثار عيد وفاء النيل مصر نهر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

عاملة 80 جنيه في الأكشاك.. أسعار السجائر تنافس اللحمة ومفاجأة صادمة للتجار

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

ترشيحاتنا

وفاة شخصين وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بـ سوهاج

فتح باب القبول بجامعة سيناء.. 74% للأسنان و70% للصيدلة و60% حاسبات

منعا للنصب .. تعرف على قائمة المعاهد المعتمدة رسمياً في مصر

هذا ما حدث بسبب الصين.. تراجع معظم أسواق الخليج العربي| تفاصيل

صوروه بملابس حريمي .. الداخلية تكشف عن تفاصيل فيديو سائق البحيرة

ننشر قائمة الجامعات التكنولوجية المعتمدة رسمياً في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد

موسم بيع مهاجمي الأهلي للبحث عن السوبر.. من يعوض غياب شريف بعد رحيله رسميا؟

زوج أبوه الثانية بنفسه.. شاب يرضي والدته بهذه الهدايا بعد اختيار ضرتها

فيديو

تفاصيل رحلة شفاء بيلا حديد من مرض مُزمن.. معلومات صادمة عنه|فيديو جراف

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ