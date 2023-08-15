شاهد.. مانهاتن تستبدل عمال النظافة بالروبوتات

الخوف من استبدال البشر بالروبوتات في الوظائف لم يعد مجرد هواجس أو خيال زائد عن الحد، بل واقع بدأ يغزو اشوارع الدول الأكثر تقدما وثراءً، حيث شوهد مؤخرا روبوتات تعمل على غسل نوافذ المحال التجارية في مانهاتن بدلا من البشر.

وفقا لتقرير نشر في موقع CNBC الإخبارية، تعمل حاليا روبوتات شركة Skyline Robotics المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي على غسل النوافذ للمؤسسات والشركات والمجال التجارية، بعد أن كانت هذه الوظيفة حكرا منذ قرن من الزمان على البشر ولكن بتقنية جديدة تأمل الشركة الناشئة أن تعيد تعريف مفهوم تنظيف الواجهات.

مانهاتن

روبوتها لغسيل النوافذ اسمها Ozmo ، وهذه الروبوتات تعمل بالفعل الآن في كل من تل أبيب ونيويورك ، وقد عملت في المباني الرئيسية في مانهاتن مثل 10 Hudson Yards و 383 Madison و 825 3rd Avenue و 7 World Trade Centre بالشراكة وتحت إشراف أكبر مؤسسة تجارية متخصصة في تنظيف النوافذ ومسؤولة عن توريد العمال Platinum، و مؤسسة The Durst العقارية.

نرى في مقاطع الفيديو الآلة معلقة على جانب أحد الأبراج الشاهقة، و تعمل الذراع الآلية المزودة بفرشاة مثبتة في النهاية على تنظيف النافذة باتباع الإرشادات من كاميرا "ليدار" LiDAR ، التي تستخدم تقنية الليزر والمستشعرات لرسم خرائط للبيئات ثلاثية الأبعاد. ترسم الكاميرا الخريطة الخارجية للمبنى وتحدد شكل النوافذ.

علق "روس بلوم"، الرئيس والمدير التنفيذي المسؤول عن هذه العملية، "ما تفعله مستشعرات ليدار في الواقع هو نوع من رسم صورة للواجهة التي تواجهها وبالتالي يتمكن الروبوت من تحديد شكل الواجهات والعمل عليها".

على الرغم من أن روبوت "أوزمو" يتحكم فيه عامل بشري في الجزء العلوي من المبنى ، قال بلوم إن الروبوت يمكن تشغيله بالكامل عن بُعد "هذا الشخص المتحكم من أعلى، بخلاف عملية التنظيم ، لا يجب أن يكون حاضرًا من أجل مساعدة إضافية، "يمكننا، من الناحية النظرية ، التحكم عن بعد في Ozmo من أجزاء مختلفة في العالم."

تبلغ التكلفة الحالية لـ Ozmo ما يقرب من 500000 دولار ، وفقًا لعضو مجلس إدارة Skyline Robotics وجيمس هالبين الرئيس التنفيذي لشركة Platinum.