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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهجرة: إنشاء شركة لاستثمارات المصريين بالخارج خطوة في غاية الأهمية للاقتصاد الوطني

السفيرة سها الجندي
السفيرة سها الجندي

كشفت السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل تدشين شركة لاستثمارات المصريين بالخارج برأس مال مليار دولار.

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سها جندي: برامج توعية في المحافظات لمعالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك مجموعة من المستثمرين المصريين كبار ينوون الدخول في هذه الشركة، مضيفة أن هذه الخطوة في غاية القوة والأهمية للاقتصاد الوطني.


وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن التنفيذ بدأ وحاليا تتم خطوات هامة لما قبل الإطلاق، وتم عمل كل الاجتماعات اللازمة.


وأشارت السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أنه ستتم العملية الإجرائية مع الهيئة العامة للاستثمار.
 


 

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