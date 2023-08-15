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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي ضحايا حادث غرق بيارة الصرف الصحي يتسلمون الجثامين بمشرحة مستشفى زفتي

مستشفي زفتي العام
مستشفي زفتي العام

توافد العشرات من أسر وعائلات ضحايا غرق العمال داخل بيارة الصرف الصحي امام أبواب مشرحة مستشفى زفتي العام استعدادا للبدء التعرف على جثامين الضحايا عقب انهاء إجراءات تصاريح تسلمهم استعدادا لدفنهم عقب الحصول علي التصاريح من النيابة العامة .


وأفادت مصادر طبية أن الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية كلف الدكتور محمد الجوهري مدير مستشفى زفتى العام بأهمية التعاون مع أسر الضحايا خلال الوقت الجاري .

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من ناحية أخري أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي المحاسب إبراهيم فايد رئيس مجلس مركز ومدينه زفتي بالضرورة تشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة لتقصي الحقائق في واقعة وفاة 3 عمال غرقا أثناء تسليكهم إحدى بيارات الصرف الصحي بقرية سنبو بزفتي .
كما وجه محافظ الغربية بأهمية التأكد من سلامة كافة المواطنين من أبناء القرية وكافة العمال المشاركين في تنفيذ اعمال مشروعات حياة كريمة .

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في ذات السياق أعطي المستشار  أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابة شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية منذ قليل تعليماته العاجلة إلي المستشار فتحي زهران رئيس نيابة زفني بتشكيل لجنة ميدانية من فريق النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع حادث غرق 3 عمال أثناء تسليك بيارة الصرف الصحي. 
كما وجهت النيابة العامة بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان.

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كما أمرت النيابة العامة بسرعه إنهاء اجراء تصاريح دفن العمال الضحايا وتسليمهم إلي ذويهم لدفنهم بمعرفتهم بمحافظاتهم .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية الغربية  دفعت اليوم  بفرق غطاسين للانتشال جثامين 3 عمال  غرقوا أثناء أعمال  تسليك غرفة صرف صحي، وإصابة رابع وحالته خطيرة.

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كما خصصت 3 سيارات إسعاف لنقل جثامين الضحايا  وتم التحفظ على الجثامين داخل المشرحة، ونقل المصاب إلى مستشفى زفتى العام لتوفير الرعاية الصحية له .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من  مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد  بوقوع  4 عمال داخل غرفة صرف صحي، بقرية سنبو التابعة لدائرة المركز، أثناء قيامهم بعملية التسليم.

كما تم الدفع  بالقوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم انتشال 3 جثامين من داخل غرفة صرف صحي بعمق 10 أمتار، وهم رضا رمضان السقا، ويبلغ من العمر 30 عاما، مقيم بمحافظة الدقهلية، وحسن السيد الغنام، ويبلغ من العمر 45 عاما، وإسلام عبد الهادي أحمد، 26 عاما، مقيم بمحافظة قنا، وإنقاذ شخص رابع يدعى حسن محمد الدهشوري، ويبلغ من العمر 28 عاما، ويعمل سائق توك توك، في حالة صحية خطرة.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثامين ودفنهم .

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