شاهد.. إنقاذ حياة حصان على وشك الموت بين أكوام القمامة بمدينة طنطا..صور

شهدت منطقة الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم تحرك طاقم طبي من مديرية الطب البيطري للمشاركة في مبادرة شعبية دشنها بعض المواطنين لانقاذ حياة حصان "فرس" بين الحياة والموت بعدما ألقاه مالكه بجوار أكوام وتلال القمامة بذات المنطقة السكنية.

وحرص الأهالي على إخطار مديرية الطب البيطري والاستغاثة عبر شكاوي وفاكسات عبر منصات السوشيال ميديا، الأمر الذي لاقي استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين صفوف أسر وعائلات طنطا.



في ذات السياق أكدت المهندسة نجلاء عبد البر إحدى المشاركات في تدشين المبادرة أنها تواصلت مع مدير الطب البيطري الدكتور حاتم كمال انور من أجل توفير طاقم طبي بيطري وبالفعل تمت الاستجابة وتوفير الرعاية العلاجية للحصان وبدأ في التماثل الشفاء .

وأشارت "عبد البر " بقولها "الرأفة بالحيوان وتوفير الاطعمة والأمثال والتحصينات اللازمة لعلاجها له أجر وثواب كبير عند ربنا وبإذن الله المبادرة مستمرة لعلاج القطط والكلاب وكل انواع الحيوانات الأليفة " .

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