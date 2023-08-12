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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متطلبات التربية اللغوية ودورها فى زيادة الوعى.. رسالة ماجستير بتربية طنطا

بعد مناقشة رسالة
بعد مناقشة رسالة الماجستير

ناقش الباحث فتحي محمد صومع، بكلية التربية جامعة طنطا، رسالة ماجستير بعنوان "متطلبات التربية اللغوية العربية ودورها في تنمية الوعي بالهوية الثقافية لطلاب مرحلة التعليم الأساسي في مصر "، داخل حرم كلية التربية جامعة طنطا قسم أصول التربية .

أشرف على الرسالة  الدكتور حسن ابراهيم عبدالعال استاذ أصول التربية لكلية التربية جامعة طنطا والدكتور عثمان عبدالمعز رسلان مدرس أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا ، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور : حسن ابراهيم عبدالعال استاذ اصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا مناقشاً ورئيسًا والدكتور محمد السيد عزوز استاذ اللغة العربية النحو والصرف بكلية الآداب جامعة المنوفية مناقشًا خارجيًا والدكتور، عبدالرؤوف محمد بدوي استاذ اصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا مناقشًا داخليًا.

وحصل الباحث على درجة الماجستير بتقدير إمتياز فى التربية  تخصص أصول التربية ، بحضور قيادات كلية التربية جامعة طنطا ، وعدد من أهل وأصدقاء الباحث.

وتناقش الرسالة فى موضوعها حول مفهوم التربية اللغوية وأهدافها وخصائصها واهمية التربية اللغوية العربية ودورها في الحفاظ على الهوية الثقافية ومعوقاتها ،كما تناولت الدراسة مفهوم الهوية الثقافية ومكونات الهوية الثقافية.

وتركز دراسة الباحث  على أن اللغة العربية من أهم أدوات وعوامل التشكيل الثقافي ، وتكوين هوية الأمم ، حيث أنها تعتبر وعاء الفكر وأداة التعبير والتواصل بين الناس.

وركز " صومع" فى دراسته إلى الدعوة إلى إعتبار اللغة العربية عنواناً للهوية الوطنية والثقافية ، ولا يجب تهميشها تحت أى حال.

وأضاف، أن مرحلة التعليم الأساسي هى من أهم وأخطر مراحل التعليم فى حياة الطالب ، وهى القاعدة الأساسية التى يتم بناء باقي المراحل التعليمية بناءً عليها.

وأثنت لجنة المناقشة على إختيار الباحث لهذه الدراسة التى تصب في تقوية وتعزيز التربية اللغوية العربية بما يؤثر بالإيجاب على الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية للشعوب العربية .

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التربية طنطا جامعة طنطا رسالة ماجستير أصول التربية

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