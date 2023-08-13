5 قوافل لجامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ 5563 شخصا بالقرى الأكثر احتياجا

نظمت جامعة طنطا 5 قوافل تنموية طبية شاملة خلال أسبوع شملت قرى الدواخلة مركز المحلة الكبرى ومشلة مركز كفر الزيات بالتنسيق مع محافظة الغربية ومؤسسة حياة كريمة، وقرى أبيار مركز كفر الزيات وكفر الصارم مركز سمنود وإيتاى البارود بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة - في تصريح له اليوم /الأحد/ - أن دعم المبادرات الرئاسية يمثل ركيزة رئيسية في محاور التطوير والإنجاز للخطة الإستراتيجية لجامعة طنطا، مشيرا إلى زيادة عدد القوافل التي تطلقها الجامعة وعدد المستفيدين منها من المواطنين بمعدلات متسارعة طبقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين بالقرى والمراكز ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، موضحا أن أنشطة القوافل لا تقتصر فقط على الخدمات الطبية وتقديم الرعاية الصحية وصرف الدواء بالمجان بل تمتد لتشمل خدمات الرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرعاية النفسية والأسرية واكتشاف الموهوبين، مشيدا بالجهود المبذولة من القائمين على تنظيم القوافل الطبية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والكليات المشاركة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود سليم أن الجامعة مستمرة في إطلاق القوافل للمناطق خارج النطاق الجغرافي لمحافظة الغربية، حيث شهد هذا الأسبوع إطلاق قافلة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بإجمالي عدد مستفيدين 839 مواطنا، ليصل إجمالي عدد القوافل خارج محافظة الغربية التي تم إطلاقها خلال عام واحد إلى 13 قافلة بإجمالي عدد مستفيدين 12 ألفا و710 مواطنين لمحافظات البحيرة وقنا وشمال سيناء والأقصر.

وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 5563 شخصا من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 302 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة حيث شمل توقيع الكشف الطبي لـ 273 حالة جراحة مخ وأعصاب و459 حالة في عيادة طب الأطفال و614 حالة جراحة عظام، 554 حالة بعيادة الأمراض الجلدية، و514 حالة بأمراض الباطنة، و230 حالة بعيادة جراحة المسالك البولية، و527 حالة بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و158 حالة بعيادة الجراحة العامة، و224 حالة بعيادة الأمراض الصدرية، و214 حالة بالنفسية والعصبية و682 حالة بعيادة طب وجراحة العيون و120 حالة بعيادة القلب والأوعية و412 حالة بعيادة التحاليل و94 بعيادة تنظيم الأسرة و402 بالمبادرات و86 بعيادة الأسنان .

كما تم تحويل 302 حالة بواقع 16 حالة جراحة مخ وأعصاب و17 حالة أطفال و67 حالة عظام و15 حالة جلدية و14 حالة باطنة و27 حالة مسالك بولية و26 حالة أنف وأذن وحنجرة و29 حالة جراحة عامة و15 حالة صدر و13 حالة نفسية وعصبية و51 حالة طب وجراحة العيون و12 حالة قلب وأوعية دموية .

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 293 مواطنا وزراعة 200 شجرة مثمرة بالقرى، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن فحص مبكر الثدي وتثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، إضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري .