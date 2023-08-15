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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن الشباب موجود في كل القضايا التي يناقشها الحوار الوطني، فالشباب في التعليم وفي المجالس المحلية ومجلس النواب وفي الهوية والرياضة وغيرها.

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وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز"، أن ما تم الانتهاء منه في الحوار الوطني حتى الآن سيتم رفعه للرئيس، لكن الحوار الوطني لم ينته ومستمر، وسيستأنف في جلسات عامة وبعدها جلسات خاصة، وهناك قضايا لم تناقش بعد مثل الرياضة والحبس الاحتياطي.

وكشف أن هناك مقترحات تنفيذية متعلقة بحياة المصريين، وستسبب في سعادة المصريين، ستطرح على مجلس أمناء الحوار الوطني، وبمجرد التوافق عليها سترفع فورا إلى الرئيس.

الحوار الوطني المنسق العام للحوار الوطني برنامج حديث الأخبار حياة المصريين ضياء رشوان مجلسي النواب والشيوخ

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