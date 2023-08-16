أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

قال طارق السيد نجم الزمالك السابق، إن إمام عاشور لاعب الأهلي، أبلغه بترحيبه بالعودة إلى نادي الزمالك، وذلك قبل إعلان تعاقده مع النادي الأهلي.

وتعاقد الأهلي مع إمام عاشور، قادما من ميتيلاند الدنماركي، بشكل رسمي، بعقد يمتد إلى 5 مواسم.

إمام عاشور شاري الزمالك

وأضاف طارق السيد، في تصريحات تليفزيونية: “إمام عاشور كان نفسه يرجع الزمالك، وكلمت إمام عاشور، قالي: أنا شاري نادي الزمالك، وعندي استعداد أروح الزمالك، ومش راجع ميتيلاند تاني، لكن كان في ظروف معينة في نادي الزمالك منعت ده”.

وأضاف: “الزمالك مش هيقف على حد، حازم إمام بطَّل، وناس كتير بطلت، والزمالك كمل”.