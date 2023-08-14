كل ما تريد معرفته عن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

لا يزال مسئولو النادي الأهلي يجهزون بقوة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد في ظل السعي إلى المنافسة على كافة البطولات.

وأتم الأهلي التعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق بالإضافة إلى ضم المغربي رضا سليم بجانب ضم خالد عبد الفتاح بشكل نهائي من سموحة بعد انتهاء إعارته.

وشهدت الأيام الماضية رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على قرار مارسيل كولر مدرب الأهلي.

ورحل عن النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي كل من: حمدي فتحي إلي الوكرة القطري وبرونو سافيو إلي بوليفار البوليفي وشادي حسين وعلي لطفي إلي نادي زد ،كما رحل عن الأهلي لويس ميكيسوني إلي سيمبا التنزاني، فضلًا عن رحيل أيمن أشرف إلي نادي البنك الأهلي، كما تم الاستغناء عن الثنائي سعد سمير ومحمد محمود.

وغادر حسام حسن إلي سموحة، بينما رحل مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي وأحمد سيد غريب، مصطفى سعد ميسي ومحمد أشرف إلي نادي زد، بجانب انتقال العربي بدر، إلى صفوف الجونة ورحل كل من وليد مصطفي و عمار حمدي،وزياد طارق.