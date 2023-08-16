الرئيس الجديد لباراجواي يتعهد لإسرائيل بإعادة سفارة بلاده للقدس

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الجديد لباراجواي، سانتياغو بينيا، تعهد بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس هذا العام، وأن إسرائيل ستفتح سفارة في أسونسيون، عاصمة باراجواي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سانتياغو بينيا، بوزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين في الباراجوي.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد دعا كوهين الرئيس للحضور إلى إسرائيل لافتتاح السفارة، وأكد أن الرئيس يعتزم القدوم إلى إسرائيل هذا العام لافتتاحها.

يذكر أنه قبل خمس سنوات، تم نقل سفارة باراجواي إلى القدس بأمر من الرئيس آنذاك هوراسيو كارتيس وعادت إلى تل أبيب بعد 4 أشهر بعد قرار خليفته في المنصب عبدو بينيتيز.