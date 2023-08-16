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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صرعا ستيني وأصابا طالبة ومُزارع.. تجديد حبس شخصين أشعلا نيران النسب بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس مزارع في بداية الستينات من العُمر، وعامل عشريني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامهما بإطلاق أعيرة نارية على 3 أشخاص من بينهم طالبة؛ ما أدى إلى مقتـ.ـل أحدهم وإصابة الـ2 الآخرين بطلقات نارية بأماكن متفرقة بالجسم، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

 

تفاصيل الواقعة

 

وتعود أحداث الواقعة عندما انتهت حياة ستيني بينما أصيبت طالبة في نهاية العقد الثاني من العُمر بطلق ناري بالظهر، كما أصيب مُزارع في نهاية الثلاثينات بطلق ناري بالجانب الأيمن، في مشاجرة مُسلحة؛ بسبب خلافات النسب القائمة فيما بين المذكورين وبين 2 آخرين، بناحية نجع العجمي التابع لقرية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يؤكد نشوب مشاجرة دائرة المركز، ووجود جثة ومصابين.

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وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعو محي الدين ع.م- 63 سنة- بالمعاش- توفى إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، والمدعو محمود ه.م- 38 سنة- مزارع- مصاباً بطلق ناري بالجانب الأيمن، والمدعوة هاجر ع.ح- 18 سنة- طالبة- مصابه بطلق ناري بالظهر".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية، وبين الطرف الثاني:" المدعو مختار أ.م- 27 سنة- عامل، والمدعو محي الدين ع.أ- 62 سنة- مزارع- وجميعهم يقيمون بذات الناحية"، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية.

واتهم الثاني والثالثة من الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، ونتج عنها إصابتهما ووفاة الأول، بسبب خلافات النسب.

واعترفا الطرف الثاني بارتكابهما الواقعة لذات السبب سالف الذكر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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