يجب قتلهم بلا رحمة.. كولونيل مخابرات يدعو بوتين لفتح أبواب الجحيم على أوكرانيا

تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانتقادات شديدة بسبب بطء الحرب في أوكرانيا، حيث دعاه كولونيل روسي سابق إلى قتال واسع النطاق، منتقدًا بذلك حرص بوتين على حياة المدنيين، وفق ما ذكر ت شبكة “جي بي إن نيوز” البريطانية.

وتعرض الكولونيل (العقيد) السابق في وكالة المخابرات الروسية GRU، فلاديمير كفاتشكوف، للإدانة، بتهمة "تشويه سمعة" الجيش بسبب منشورات على مواقع يمينة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وسلطت انتقاداته على "العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والقيادة الروسية"، معتبرًا أنه يجب قتل الأوكرانيين حتى الاستسلام، مشيرًا بذلك إلى ضرورة استخدام روسيا بشدة أسلحتها وقنابلها المرعبة.

وتحدث كفاتشكوف، أمام محكمة في موسكو، وقال إنه لا الرئيس الروسي ولا سيرجي شويجو، وزير الدفاع في البلاد، ولا فاليري جيراسيموف، رئيس الأركان العامة "يشنون حربا" على أوكرانيا بالطريقة الصحيحة.

وفرضت عليه المحكمة غرامة قدرها 40 ألف روبل (320 جنيها استرلينيا) على محسوب على تيار القوميين.

ومع ذلك، قال الكولونيل السابق البالغ من العمر 75 عامًا، إن التهم الموجهة إليه غير صحيحة.

وسيواجه كفاتشكوف عقوبة بالسجن إذا أدين مرة أخرى بنفس التهمة.

اشتهر كفاتشكوف بآرائه القومية المتشددة والمعادية للأجانب.

وسبق أن تمت تبرئته من التآمر لقتل أناتولي تشوبايس، المسئول الروسي الكبير السابق الذي قاد إصلاحات جذرية في السوق في التسعينيات، في تفجير سيارة مفخخة عام 2005.

لكن أُدين بالتآمر لقلب نظام الحكم وسُجن حتى عام 2019.