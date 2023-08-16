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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا يخبئ الأرجنتيون الدولار الأمريكي؟

الارجنتين والدولار
الارجنتين والدولار

قد يصبح البيزو الأرجنتيني شيئًا من الماضي قريبًا، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

إذا فاز خافيير ميلي ، المتسابق الأول في الحملة الانتخابية للرئاسة ، في الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام ، فقد يتم إلغاء العملة الخاصة بالبلاد واستبدالها بالدولار الأمريكي.


يُعتقد أن الأرجنتينيين يحتفظون بالدولار أكثر من أي دولة أخرى، خارج الولايات المتحدة ، وتخزينه هو أسلوب حياة لكثير من الناس.

تعد هذه الخطوة هي جزء من خطة العلاج بالصدمة اليمينية التحررية التي تهدف إلى تغيير الآفاق الاقتصادية للأرجنتين.

تظهر استطلاعات الرأي أن 60٪ من الأرجنتينيين يعارضون الفكرة لأنها ستمنح الكثير من السلطة للبنك المركزي الأمريكي ، الاحتياطي الفيدرالي.
يلعب الدولار بالفعل دورًا كبيرًا في اقتصادهم لدرجة أن الفكرة بالنسبة للبعض تبدو وكأنها نتيجة مفروضة.

لطالما فضل الأرجنتينيون تحويل البيزو الفائض إلى دولارات بأسرع ما يمكن، حيث إنهم لا يثقون كثيرًا في المؤسسات المالية أيضًا ، لذلك يلجأون إلى ما يُعرف محليًا باسم "بنك كولتشون" - أي حشو دولاراتهم تحت المرتبة.

تكثر القصص القصصية عن أشخاص يحتفظون بأموال مدفونة في الحديقة ، أو مخبأة في الجدران أو حتى تفرز في أنظمة التدفئة.

يعد ذلك، أحد أعراض المشاكل الاقتصادية الهيكلية العميقة الجذور في البلاد.

للوصول إلى جذور هوس الشعب الأرجنتيني بالدولار الأمريكي ، عليك العودة إلى الأيام المظلمة في السبعينيات والثمانينيات ، عندما أفسدت فترات التضخم الجامح اقتصاد البلاد.

تشير التقديرات إلى أنه خلال الثمانينيات وحدها ، شهد الأرجنتينيون من الطبقة المتوسطة تقلص قوتهم الشرائية بنسبة 30٪.

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