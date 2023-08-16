وكيل التعليم بالغربية: بدء الدورات التدريبية لإكساب الخريجين مهارات سوق العمل

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم إنه في إطار خطة المحافظة لحياة كريمة بالمحلة الكبرى، بدأت اليوم الدورات التدريبية لإكساب خريجي التعليم الفني مهارات سوق العمل، فى التخصصات المختلفة الصناعية والتجارية.



وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال الدورات التدريبية التي أقيمت اليوم، تم تدريب ٢٩ فنى سكرتير بالتعليم الفنى غرب المحلة، 20 فنى تسويق، ٢٠ فنى تركيبات كهربائية بالصناعات بنات، 10 فنى ملابس جاهزة، 10 فني تجهيز منسوجات، 10 فنى حاسبات، باجمالى عدد ٨٩ خريج وخريجة للتعليم الفني، بإشراف مدير عام التعليم الفني، وتنفيذ مدير إدارة التعليم الفني الصناعي والتجاري بالمديرية.

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