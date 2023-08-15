عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: حياة كريمة بالمحلة تضم 1038 مشروعا

محافظ الغربية يناقش مشروعات حياة كريمة بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط الزمنية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز المحلة.

تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بسرعة تفعيل مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ المشروعات بالمحلة.

 

txt

جامعة طنطا: تقديم الدعم للمشاركين في برنامج "جامعة الطفل"

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور موقف عدد من القطاعات وهم (الصرف الصحي مياه الشرب، الكهرباء، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الإسعاف، التضامن الاجتماعي).

ففي قطاع الصرف الصحي اطلع المحافظ على معدلات تنفيذ 19 مشروع جاري استكمالهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتراوح نسب تنفيذها 70-95 % بالإضافة إلى 3 مشروعات جديدة توسعات محطات معالجة و 7 محطات رفع جديدة.

وفي قطاع الصحة تمت مناقشة المشروعات والتي يبلغ عددها 54 مشروع جديد وقطاع الإسعاف الذي سيشمل 19 مشروع ، وكذلك تم استعراض مشروعات التضامن الاجتماعي والتي ستشمل 15 مشروع جديد منها 6 مشروعات تطوير ورفع كفاءة و9 مشروعات إنشاء جديد.

كما استعراض المحافظ خطة المدارس التي ستشمل 151مدرسة ما بين إنشاء جديد وصيانة ورفع كفاءة وتوسعات، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات الشباب والرياضة والتي يبلغ عددها 62 مشروع .

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم التحضير لها بشكل مكثف، وذلك عن طريق تحديد الأراضي والمشروعات المخطط تنفيذها والقيام بأعمال الرفع المساحي ووضع التصميمات الهندسية واعتمادها من الجهات المختصة.

لافتا أن الأجهزة التنفيذية انتهت من تحديد المشروعات المقترح تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية، طبقا لما تم رصده على أرض الواقع من احتياجات.

وأشار رحمي أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أيه معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، وذلك من خلال التنسيق مع الأهالي ورؤساء الوحدات القروية لسرعة توفير عدد من قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات، وأن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مشروع تنموي في العالم وأكبر مبادرة إنسانية في التاريخ الحديث.

IMG-20230815-WA0075
IMG-20230815-WA0075
IMG-20230815-WA0074
IMG-20230815-WA0074
IMG-20230815-WA0073
IMG-20230815-WA0073
IMG-20230815-WA0072
IMG-20230815-WA0072
IMG-20230815-WA0070
IMG-20230815-WA0070
IMG-20230815-WA0069
IMG-20230815-WA0069
IMG-20230815-WA0067
IMG-20230815-WA0067
IMG-20230815-WA0066
IMG-20230815-WA0066
IMG-20230815-WA0065
IMG-20230815-WA0065
IMG-20230815-WA0064
IMG-20230815-WA0064
استعراض اجتماعا موسعا أجهزة التنفيذية التضامن الاجتماعي التربية التصميمات الهندسية الاجهزة التنفيذية الرفع المساحي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور أحمد عطا تطوير ورفع كفاءة تضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

موضوعات متعلقة

وقف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بقري مركز المحلة لردع مخالفين

ترشيحاتنا

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

وزارة الهجرة تعلن تخصيص بريد إلكتروني للرد على معنى استفسارات المصريين بالخارج بشأن التجنيد

يختصر زمن الرحلة إلى النصف| هذه محطات القطار السريع بين جميع المحافظات

محكمة جورجيا تقر بنشر لائحة اتهام ترامب على الإنترنت

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

هيئة كبار العلماء تعقد احتفالية كبرى لختم كتاب «فتح المغيث».. غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ