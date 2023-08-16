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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناريو أفغانستان يتكرر .. اعتراف أمريكي يكشف عن مصير كارثي لـ أوكرانيا

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

قال الاقتصادي الأمريكي الشهير والأستاذ بجامعة كولومبيا، جيفري ساكس، إن الحكومة الأمريكية تنتهج سياسة مدمرة تجاه أوكرانيا.

وقال ساكس، على قناته على منصة “يوتيوب”: “أوكرانيا تنهار… قلت منذ البداية إن الولايات المتحدة ستحولها إلى أفغانستان أوروبية، أعني أن الولايات المتحدة جاءت إلى أفغانستان عام 1979 وحولت البلاد إلى ساحة معركة لمدة 40 عامًا وغادرت للتو”.

وأشار الاقتصادي الأمريكي الشهير إلى أن وعود الولايات المتحدة لاستعادة أوكرانيا بعد انتهاء الصراع لن تتحقق.

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وقال ساكس: "لن يساعد أحد أوكرانيا في أعمال الترميم، صدقوني. لن يعطي أحد ملايين الدولارات لهذا الغرض. كل هذه الأحاديث مجرد خيال".

الحكومة الأمريكية أوكرانيا الولايات المتحدة أفغانستان

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