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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب في حادث قطار ببني سويف

صدى البلد

لقى شاب مصرعه، اليوم، في حادث قطار بمزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف، بجوار موقف محي الدين ، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجارِ اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.


وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد مصرع شخص في حادث قطار قرب مزلقان الغمراوي ببني سويف، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وإخطار جهات التحقيق.

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ودفع مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين أنّ المتوفى يدعى «أبراهيم. م. إ»، 21 عامًا، مقيم ببني سويف.


وحرر المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن، وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها، فيما تكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

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