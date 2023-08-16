محافظ بني سويف يُكرّم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية

شهد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع المحافظة لتكريم أوائل الشهادات العامة والمحلية من الطلبة المتفوقين طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022.

حضر الاحتفالية محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، والدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، ومديرو ووكلاء إدارات التعليم ومديرو المراحل، وأهالي وأسر الطلبة الأوائل المكرمين .

وهنأ المحافظ الطلبة الأوائل بمختلف المراحل التعليم، محفزا لهم على استمرار النجاح والتفوق والعمل على مواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ والحفاظ على التفوق والتميز خلال مسيرتهم الدراسية ورحلتهم التعليمية المقبلة، خاصة وأن نهضة مصر وتقدمها يرتكزان بشكل أساسي على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات والتخصصات، انطلاقاً من كون التعليم قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة، موجهاً تحية خاصة لأولياء الأمور لدورهم في توفير الرعاية والدعم وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة لأبنائهم للتفوق، معربا عن تقديره للقائمين على قطاع التعليم لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز .

من جانبه، أعرب محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم ببني سويف عن تقديره للمحافظ وحرصه على تكريم أوائل الشهادات العامة والمحلية والدبلومات الفنية في تقليد يحرص عليه المحافظ لدعم الموهوبين والمتفوقين وتحفيزهم معنويا وماديا، وهو ما يجسد اهتمام المحافظة بالقطاع باعتباره ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات، لا سيما وأن التكريم يعد حافزا للمتفوقين ودافعاً قوياً للاستمرار في النجاح ومواصلة التميز والتفوق .

وأضاف وكيل التعليم أن المنظومة التعليمية شهدت خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة في مختلف مكونات المنظومة، ففي مجال البحث العلمي فاز 6 طلاب بمشاريع مختلفة على مستوى الجمهورية وتمثيل جمهورية مصر العربية ضمن التصفيات على مستوى العالم في المعرض العالمي للبحث العلمي بأمريكا، وفي مجال الرياضي مثل: أبناء بني سويف مصر على مستوى الجمهورية والعالم العربي في ألعاب الجودو ورفع الأثقال، بجانب حصول 60 مدرسة على شهادة الجودة والاعتماد من الجودة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بجانب حصول عدد من الفتيات على مراكز متقدمة ضمن برنامج "هي تقود" بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة، فيما حصدت المحافظة مراكز متقدمة على مستوى أوائل الثانوية العامة ومدارس المتفوقين، بجانب البدء في إنشاء مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا البناء بالمحافظة ضمن 5 مدارس تكنولوجية تطبيقية في 3 محافظات ( القاهرة ، الجيزة، وبني سويف) .

من ناحية أخرى، أجري الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، جولة تفقدية داخل الجامعة الأهلية لمتابعة مراحل التقديم المباشر للالتحاق ببرامج الجامعة الأهلية طبقًا للحدود الدنيا للتقدم المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات حيث يستمر التقديم حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بحضور الدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، ومحمود صبره مدير عام شئون التعليم والطلاب .

ووجه رئيس الجامعة، خلال جولته اليوم /الأربعاء/، بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأولياء الأمور والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التقديم والقبول وتوفير كافة وسائل الراحة لهم، وتيسير كافة الإجراءات .

كما وجه بفتح الكافتيريا تيسيرا على أولياء أمور الطلاب المتقدمين بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أن الجامعة قامت بتخصيص مقر للبنك المختص داخل الجامعة لتسهيل كافة المعاملات المالية أمام الطلاب تيسيراً عليهم، كما قام رئيس الجامعة بفتح حوار مفتوح مع الطلاب وأولياء أمورهم للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم .