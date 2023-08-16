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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يناقش معدلات التنفيذ والتشطيبات النهائية بمشروعات حياة كريمة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

واصل الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف عقد الاجتماع الدوري لمناقشة موقف تسليم المشروعات المنتهية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى، والإجراءات التنسيقية والإدارية اللازمة لذلك، تمهيدًا للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية احتياجات القرى المستهدفة بمركزي ناصر وببا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ في حضور كل من مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، والمهندس محمد خلف من شركة دار الهندسة، والمهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وأحمد إبراهيم عضو وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، ومسئولي جهاز تعمير شمال ووسط الصعيد، لمناقشة معدلات التنفيذ والتشطيبات النهائية بمشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بقرى حياة كريمة بمركزي ببا وناصر.

أكد نائب المحافظ على أهمية الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقررة لتسليم مشروعات القطاع والتي تتضمن (أعمال المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب، ومشروعات شبكات الصرف الصحي، وأعمال الوصلات)، لدخولها الخدمة بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على سرعة تلافي بعض الملاحظات التي رصدها مسؤولو دار الهندسة بتلك المشروعات، ومراجعة حالة مطابق الشبكات، والوصلات، قبل تحديد مواعيد المعاينات.

كما ناقش نائب المحافظ آخر مستجدات التوصيات اللازمة الخاصة بترفيق المشروعات منتهية الإنشاء بخدمة الصرف الصحي وأعمال شبكات المرافق بالطرق، موجهًا بضرورة التنسيق المتكامل وتضافر الجهود لإنهاء المشروعات التي بها تداخلات بين القطاعات المختلفة.

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