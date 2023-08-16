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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعلن رسميًا عن مواصفات وسعر Vivo V29e |صور

فيفو
فيفو

قامت شركة  فيفو  Vivo الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية بإطلاق حملة دعائية جديدة لهاتفها الذكي القادم من سلسلة V في الهند، وسيكون اسمه التجاري Vivo V29e وهو خليفة V23e الذي ظهر لأول مرة في فبراير من العام الماضي.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، العلامة التجارية قد تخطت اسم الـ E مع سلسلة الهواتف الذكية V25 و V27 و قبل الإطلاق الرسمي ، بدأت  Vivo  في الكشف عن تفاصيل V29e في شكل إعلانات دعائية تشويقية على X. وضعت العلامة التجارية أيضًا موقعًا مصغرًا مخصصًا للجهاز على موقعها الرسمي على الويب.

فيفو

لم تكشف "فيفو" بعد عن الجدول الزمني الدقيق لإطلاق V29e في الهند. ولكن بالنظر إلى أن العلامة التجارية الصينية قد بدأت بالفعل في مشاركة الإعلانات التشويقية التي تكشف عن تفاصيل تقنية للهاتف ، يمكننا أن نتوقع ظهوره لأول مرة في الأسابيع القليلة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تأكيد توفر الجهاز على موقع Flipkart التي وضعت أيضًا موقعًا مصغرًا للدعاية عن الهاتف المنتظر.

وفقًا للمواقع الصغيرة ، يحتوي  Vivo V29e  على لوحة خلفية ثنائية الألوان مع جزء من نسيج جلدي والآخر يتميز بلمسة تشطيبات لامعة بأشكال هندسية دقيقة وجذابة توجد حلقتا كاميرا بارزتان باللون الذهبي في أعلى الجانب الأيسر على اللوحة الخلفية. 

فيفو

تم التأكيد من قبل "فيفو" على أن الجهاز يتميز بتقنية اللوحة الخلفية المتغيرة الألوان والتي يقال إنها تحول الأشكال إلى بريق وألوان مختلفة حسب انعكاس الضوء لتكون أكثر جاذبية. يُظهر موقع Vivo المصغر أن اللوحة الخلفية بلون المارون تتغير إلى الأسود، ومع ذلك ، سيكون هذا متاحًا فقط في الإصدار Artistic Red وليس نموذج Artistic Blue.

بالنسبة لإمكانيات الجهاز Vivo V29e الأخرى فهو يحتوي على شاشة ثلاثية الأبعاد بها ثقب من المنتصف للكاميرا السيلفي مع انحناء 58.7 درجة، الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يوصف الجهاز بأنه أنحف هاتف بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد في شريحة سعر تتراوح بين 25000 و 30000 روبية وهو سعر التكوين الأساسي فقط، يتميز الهاتف الذكي بتصميم نحيف يبلغ سمكه 0.757 ملم فقط.

يتميز Vivo V29e بكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية التركيز التلقائي للعين للحصول على لقطات واضحة ومفصلة، مع مستشعر رئيسي في الخلفية بدقة 64 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS لصور مستقرة وأكثر إشراقًا في الليل.

فيفو vivo Vivo V29e الهند

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