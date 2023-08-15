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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق هاتفها المميز vivo V29 في الأسواق العالمية.. مواصفات

هاتف فيفو vivo V29
هاتف فيفو vivo V29

أطلقت شركة فيفو الصينية هاتفها المميز vivo V29 في الأسواق العالمية، حيث كشفت الشركة النقاب عنه في الهند، وذلك بعد ظهوره في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تستعد الشركة لإطلاقه في 39 سوقا عالميا خلال هذه الأيام. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو vivo V29 سيشهد إطلاقا في إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتركيا والمكسيك والأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ستعلن الشركة عن الأسعار والتوافر لكل منطقة. 

  

ويأتي هاتف فيفو vivo V29 بشاشة منحنية مقاومة للمياه والغبار من نوع  AMOLED قياس 6.78 بوصة ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية،مع دقة 1،260 × 2800 بكسل، وجودة +FHD ، ومستشعر للبصمة.

 

ويقدم هاتف فيفو vivo V29 كاميرا مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر  1 / 1.56 بوصة (1.0 ميكرومتر) وميزة OIS مع فلاش LED مخصص لمزيد من إضاءة الصور الشخصية، مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، مع ضبط تلقائي للصورة. 

 

ويعمل هاتف فيفو vivo V29 بمعالج من نوع Snapdragon 778 +G من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13. 

 

ويحتوي هاتف فيفو vivo V29 على بطارية  كبيرة سعة 4600 مللي أمبير مع شحن سلكي سريع 80 واط ، يمكنه أن يشحن البطارية من 1-50 ٪ في 18 دقيقة ، وفقًا لإحصاءات الشركة الرسمية.

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