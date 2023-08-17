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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالمنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 11 آخرين جميعهم من محافظة سوهاج في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بحادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب مدخل مركز أبوقرقاص جنوب المنيا بسبب السرعة الزائدة.

وانتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع حادث الانقلاب، وتبين مصرع روحية. ا. ع 65 سنة مقيمة بمحافظة سوهاج وإصابة 11 آخرين هم اشرف. م. ع 19  سنة واحمد. م. ش 31 سنة وسناء. ا. م 26 سنة وهناء. ا. ط 7 سنوات وشقيقتها رقية 6 سنوات ومحمد. ع. ص 28 سنة واحمد. ن. ا 21 سنة واحمد. م. ا 23 سنة وعلاء الدين. م. ح 36 سنه واحمد. ص. ع 30سنة والسيد. ف. ع 42 سنة مقيمون جميعا بمحافظة سوهاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي للعلاج، والتحفظ على جثـ ـة المتوفاة والسيارة تحت تصرف النيابة العامة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

أجهزة الأمنية اختلال عجلة القيادة اقبال كبير حادث انقلاب ميكروباص رصف عدد من الطرق عودة الحركة المرورية

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