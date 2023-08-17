طفرة بمشروعات إنتاج البترول بالسويس.. استثمارات بـ1.77 مليار دولار واستقبال معدات جديدة

منذ عام 2014، وتعمل الدولة المصرية متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، على تطوير صناعة تكرير البترول، ضمن خارطة طريق وتتطوير شاملة، لمصافي التكرير في السويس، والتي تم وضع حجر الأساس لأحد أكبر المشروعات بها في أكتوبر 2021، وهو مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول، وفي إطار تعظيم الاستفادة من المجمع، استقبل ميناء الأدبية بمحافظة السويس سفينتي المثلات إم آي سي كيه "MICK" وكونغ كيو سونغ "KONG QUE SONG"، وعلى متنهما 121 طردا للمجمع الجديد الذي ينفذ في السويس.

وتعد مجمعات التفحيم، مشروعات استراتيجية في قطاع تكرير البترول في مصر، وتشمل إصلاحات تتعلق بالنواحي الإنتاجية وإضافة توسعات جديدة بالمصافي وتطوير منظومة السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة للوصول إلى أعلى درجات الأمان في التشغيل وتحقيق التوافق البيئي للمشروعات.

معدات مجمع التفحيم

مجمع التفحيم وإنتاج السولار بالسويس

والمجمع الجديد، هو مجمع التفحيم وإنتاج السولار في السويس، والذي يعد أحد المشروعات الضخمة في قطاع تكرير البترول في مصر، بهدف تأمين الطلب المحلي من المشتقات البترولية وخفض تكاليف الاستيراد، حيث يهدف مجمع التفحيم وإنتاج السولار، باستثمارات 1.77 مليار دولار، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية عالية القيمة بالمواصفات العالمية وخاصة البوتاجاز "غاز النفط المسال"، والسولار "الديزل".

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة لـ المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، أمس الأربعاء، عن استقبال ميناء الأدبية، سفينة المثقلات إم آي سي كيه (MICK)، القادمة من إسبانيا لتفريغ 72 طردا، تشمل ما يلي:

برج التقطير الرئيس لوحدة التفحيم بقطر 4.4 أمتار وارتفاع 60 مترا، ويبلغ وزنه 229 طنا.

برج تبريد قطر 5 أمتار بارتفاع 30 مترا، ويبلغ وزنه 90 طنا، ومستلزماتهما، ضمن أبراج الوحدة 12 لمجمع التفحيم وإنتاج السولار في السويس.

وتأتي الشحنة لصالح شركة السويس، لتصنيع البترول، لتنفيذ مجمع التفحيم الجديد لشركتي قطاع البترول (إنبي وبتروجت).

أما الشحنة الثانية، في ميناء الأدبية، جاءت على متن سفينةالمثقلات كونغ كيو سونغ (KONG QUE SONG) القادمة من تركيا؛ لتفريغ 49 طردًا تشمل ما يلي:

354 طن هياكل معدنية ومهيئات لصالح شركة السويس لتصنيع البترول.

معدات مجمع التفحيم

وتستخدم المهيئات، لمعالجة وإنتاج البوتاجاز "الغاز والنفط المسال"، بمواصفات عالمية باستعمال أحدث التقنيات لاستخراج طاقة إنتاجية 210 طن يوميًا؛ لتوفير بعض طلبات السوق المحلية والحدّ من الاستيراد.

استثمارات بمليار و770 مليون دولار

أما عن تفاصيل مشروع مجمع التفحيم، فتبلغ تكلفته الاستثمارية مليار و770 مليون دولار، ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، لتحقيق الأهداف التالية:

تطوير مصافي تكرير البترول في السويس، ورفع كفائتها.

رفع الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة بمواصفات عالمية وخاصة البوتاجاز والسولار.

إنتاج السولار وفقا للمواصفات الأوروبية Euro 5 للحد من الاستيراد وتوفير وقود عالى الجودة يتناسب مع محركات السيارات الحديثة.

تعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال المازوت وتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلى.

تعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال المازوت وتحويله لمنتجات نفطية عالية القيمة.

وينفذ مشروعات التطوير في مصافي تكرير البترول شركات وطنية متخصصة فى تنفيذ المشروعات البترولية، حيث تشترك شركتا إنبى وبتروجت فى تنفيذ مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجديد، وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وضع حجر الأساس لمشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول في أكتوبر2021.