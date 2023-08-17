غرامة 1000 جنيه|احذر الامتناع عن وضع بطاقة كفاءة استخدام الطاقة على الأجهزة الكهربائية

تضمّن قانون الكهرباء، ضوابط وآليات محددة لـ وضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وأقرّ القانون عقوبات مشددة على كل من امتنع عن تركيبها تصل لغرامة 1000 جنيه، فضلًا عن مصادرة الأجهزة.

وفي هذا الصدد، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المادة 51 من القانون والتي تنص على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

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وتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات التي تهدف إلى:

1- التوسع في تطبيق مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

2 - استبدال الأجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

3 - تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في النظم الصناعية والتجارية.

عقوبات المخالفين

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة .