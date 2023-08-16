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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء عن مطار عربي شهير

انقطاع الكهرباء -
انقطاع الكهرباء - ارشيفي

أفادت صحيفة  "الجديد" اللبنانية بأنه تم توقف تزويد مطار بيروت بالتغذية الكهربائية بسبب توقف تشغيل معملي دير عمار والزهراني وهو يعمل حاليا على المولد الكهربائي حتى نفاد مادة المازوت.

ووسائل إعلام لبنانية أفادت ، بانقطاع التيار الكهربائي عن كافة أنحاء لبنان عصر اليوم؛ بعد أن اتخذت الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، قرارا بتسليمهما إلى مؤسسة كهرباء لبنان.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن مصادرها  بأن الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، "برايم ساوث"، ستقوم بتسليم المعملين لمؤسسة كهرباء لبنان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ما يعني توقف تزويد التغذية الكهربائية في لبنان.

وكشفت أيضا قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن "برايم ساوث" اتخذت هذا القرار بعدما تراكمت مستحقاتها لدى كهرباء لبنان وبلغت 83 مليون دولار لم تتقاض منها سوى نحو مليوني دولار، مؤكدة أن الشركة لا يمكنها الاستمرار بالعمل في هذا الواقع، لا سيما أنه ليس هناك من مؤشرات على أن ما تجبيه كهرباء لبنان سيتم تحويله إلى دولارات تستخدم في تشغيل المعامل وتأمي

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