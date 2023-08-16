عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يعيش في ظلام دامس .. لهذا السبب

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بانقطاع التيار الكهربائي عن كافة أنحاء لبنان عصر اليوم؛ بعد أن اتخذت الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، قرارا بتسليمهما إلى مؤسسة كهرباء لبنان.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن مصادرها، بأن الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني، "برايم ساوث"، ستقوم بتسليم المعملين لمؤسسة كهرباء لبنان، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ما يعني توقف تزويد التغذية الكهربائية في لبنان.

وكشفت أيضا قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن "برايم ساوث" اتخذت هذا القرار بعدما تراكمت مستحقاتها لدى كهرباء لبنان وبلغت 83 مليون دولار لم تتقاض منها سوى نحو مليوني دولار، مؤكدة أن الشركة لا يمكنها الاستمرار بالعمل في هذا الواقع، لا سيما أنه ليس هناك من مؤشرات على أن ما تجبيه كهرباء لبنان سيتم تحويله إلى دولارات تستخدم في تشغيل المعامل وتأمينها.

بصيص أمل.. لبنان يعلن بدء التنقيب عن النفط والغاز في البلوك 9

لقطات مرعبة.. انفجار وحريق هائل بمطعم شهير في لبنان| شاهد

انقطاع التيار الكهربائى تغذية الكهرباء مؤسسة كهرباء لبنان انقطاع الكهرباء لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

للتخفيف عن الأهالي.. قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

مذكرة زيزو وإخطار عاجل للاعبين الأجانب وأزمة حارس المرمى| ماذا يحدث في الزمالك ؟

موضوعات متعلقة

لبنان يدعو إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه

لبنان يعلن تجميد حسابات رياض سلامة ورفع السرية عنها

ترشيحاتنا

موقف محمد شريف من المشاركة أمام الأهلي بالدوري السعودي

الهند تكشف سبب عدم دعوة زيلينسكي لحضور قمة مجموعة العشرين

لم ينجُ أحد.. الكشف عن مأساة في الجيش الأوكراني بسبب معارك باخموت

المعدن الأصفر يتراجع مجددا.. والجنيه الذهب يخسر 120 جنيها |تفاصيل

حادثة مؤسفة.. انهيار منصة ألعاب مائية ضخمة في أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا

مش بنخبي عنكم حاجة.. السيسي من مطروح: هنكمل مع بعض| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب التاتو.. فستان ياسمين الخطيب يثير الجدل |شاهد

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

نوع من الخضراوات يحميك من الربو والانسداد الرئوي.. لن تتوقعه

غضب ومطالب بالمقاطعة.. كم تقاضى البلوجر «أبو كرش» من محلات شهيرة في مصر؟

فيديو

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

1000 جنيه مرة واحدة | ماذا حدث في سعر الذهب ؟!

«مرتب خيالي».. تفاصيل صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي «فيديوجراف»

مصدر: الطائرة الخاصة المتوجهة من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ