لقطات مرعبة.. انفجار وحريق هائل بمطعم شهير في لبنان| شاهد

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن انفجارا وقع فجر اليوم، الأربعاء، في أحد أشهر المطاعم في منطقة فاريا في محافظة جبل لبنان.

ووفقا لشبكة "إم تي في" اللبنانية، فإن الانفجار وقع في مطعم Rikky’s، وسط ترجيحات بأن يكون الانفجار الذي أدى إلى اشتعال حريق كبير ناجما عن احتكاك كهربائي أو تسرب غاز.

وأشار "لبنان 24" إلى أن ألسنة النيران التهمت المطعم بأكمله وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء الدفاع المدني إلى الموقع وتمكنوا لاحقا إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وأكدت وسائل الإعلام اللبنانية أن الانفجار أدى إلى أضرار جسيمة في المكان.