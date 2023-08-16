السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية.

حجم الوقود المطلوب

أوضح الرئيس السيسي خلال لقائه بعدد من أهالي مطروح: "اضطرينا نخفف الأحمال لإن حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات بقى عبء علينا بعد زيادة أسعار الوقود"، وأضاف السيسي: "احنا بنبيع الوقود بالجنيه لكننا بنشتريه للمحطات ولكل العربيات بالدولار، لما يكون فيه أزمة لازم نستحملها كلنا واحنا مبنخبيش عليكم حاجة، وكل تحدي هنقدر نعبره مش بجهد الدولة لكن بفهم الناس وعملهم وصبرهم".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل اليوم الأربعاء إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإجراء جولة تفقدية والالتقاء بـ أهالي المدينة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية في المنطقة الغربية بمحافظة مطروح والسلوم على جميع المحاور.