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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 33 قذيفة مدفعية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما على خيرسون

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت السلطات في منطقة خيرسون، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية أطلقت 33 قذيفة مدفعية على كازاشي لاجيري ومستوطنات أخرى في منطقة خيرسون خلال الليل.

وأوضح بيان سلطات خيرسون: "خلال الليل، واصلت القوات الأوكرانية قصف البنى التحتية المدنية في مستوطنات نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وكازاتشي لاجيري وأليوشكي وكارداشينكا وبيشانوفكا، حيث تم إطلاق ما مجموعه 33 قذيفة مدفعية. 

وأضاف البيان، أنه تم تحديد الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية".

وعلى جانب آخر، أعلن مركز المراقبة والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا في دونيستك، أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ الذخائر العنقودية.

ووفقا لبيان أصدره المركز، فإن الجيش الأوكراني أطلق 4 قذائف مدفعية من عيار 155 مم على منطقة دونيستك.

وأوضح البيان، أن مجموعة القذائق التي تم إطلاقها من المدفعية الأوكرانية خلال اليوم الخميس على دونيستك بلغ 18 قذيفة.

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