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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حفرت خنادق دفاعية.. القوات الأوكرانية تعلن السيطرة على منطقة أوروزين في دونيتسك

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، السيطرة على منطقة أوروجين في دونيتسك والتي كانت تسيطر عليها القوات الروسية، وحفر خنادق دفاعية حولها.

 

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن نائب وزير الدفاع الأوكراني، أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على منطقة أوروجين في دونيتسك.

 

وفي وقت سابق، قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الجيش الأوكراني بدأ في التراجع بالقرب من خاركيف بسبب ضربات الجيش الروسي.

 

وكشف جونسون، في مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، "الآن شنت روسيا هجومًا بالقرب من خاركيف وتمارس ضغوطًا جادة على جبهة كبيرة، كما أن أوكرانيا تقوم بإجلاء السكان، والقوات الأوكرانية تتراجع"، مضيفا أن كييف ليس لديها أسلحة وذخيرة كافية لاحتواء مثل هذا الهجوم.

 

كما قال مسؤول روسي إن القوات الأوكرانية تحاول اختراق الخطوط الروسية في الأجزاء الغربية من منطقة دونيتسك حيث تم استخدام موجات من المقاتلين الأوكرانيين لكسب موطئ قدم إلى الشرق من بلدة ستارومايورسك.

 

قال فلاديمير روجوف، المسؤول الروسي في أجزاء من زابوروجي التي تسيطر عليها موسكو، إنه كان هناك قتال عنيف جنوب فيليكا نوفوسيلكا - في تلك المنطقة - حيث تحاول القوات الأوكرانية اختراق الخطوط الروسية للتقدم إلى الساحل على بحر آزوف.

وقال روجوف 'العدو تمكن من الدخول والحصول على موطئ قدم في الجزء الشمالي من أوروزين بعد أسبوعين من أعنف المعارك وأكثرها دموية من أجل هذه المستوطنة' ، في إشارة إلى نفس الجزء من خط المواجهة.

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