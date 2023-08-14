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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأوكرانية تتراجع.. تحذير أمريكي عاجل من انهيار جبهة خاركيف

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، اليوم الإثنين، إن الجيش الأوكراني بدأ في التراجع بالقرب من خاركيف بسبب ضربات الجيش الروسي.

وكشف جونسون، في مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر، "الآن شنت روسيا هجومًا بالقرب من خاركيف وتمارس ضغوطًا جادة على جبهة كبيرة.. أوكرانيا تقوم بإجلاء السكان، والقوات الأوكرانية تتراجع".

وأضاف أن “كييف ليس لديها أسلحة وذخيرة كافية لاحتواء مثل هذا الهجوم”.

وقال جونسون، إن “الجيش الأوكراني ليس لديه العدد اللازم من المنشآت المضادة للبطاريات وأنظمة الدفاع الصاروخي لمواصلة القتال”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جونسون، إن روسيا سترد إذا قرر الجيش البولندي غزو غرب أوكرانيا.

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وأوضح جونسون أن "الأمر يعتمد على الغرب فيما إذا كانت العمليات العسكرية ستتوسع… إذا زاد الغرب من التهديد وقررت بولندا غزو أوكرانيا، الجزء الغربي منها، يمكن لروسيا تغيير أهدافها العسكرية”.

وأضاف أن “المهمة الرئيسية لموسكو الآن هي إضعاف القوات المسلحة الأوكرانية، حيث سيسمح هذا الأمر بعبور نهر دنيبر والسيطرة علي أوديسا”.

الجيش الأوكراني الجيش الروسى خاركيف

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