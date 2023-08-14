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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوة مرعبة .. روسيا تستعد لضرب أوكرانيا بسلاح قاتل

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إنه سيتم دمج مقاتلات “سو-57” الروسية المتطورة في حرب أوكرانيا مع طائرات بدون طيار قتالية.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن “مقاتلات “سو-57” الروسية شاركت في عدد من العمليات في أوكرانيا، بما في ذلك المعارك، والطلعات الجوية لقمع الدفاعات الجوية في كييف، والضربات الدقيقة بعيدة المدى”.

وأضافت أنه “سيتم إقران طائرات الجيل الخامس لحرب المستقبل بمقاتلة بدون طيار لمساعدتها في المعركة”.

وقالت  “ميليتري ووتش: “هذه الطائرات بدون طيار المسماة "Okhotnik" تتمتع بأداء خفي ممتاز وستعمل جنبًا إلى جنب مع مقاتلات سو-57 لزيادة القدرة القتالية للمجموعات الجوية المأهولة”.

وفي وقت سابق، قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إن مقاتلة الجيل الخامس الروسية “سو-57”، الملقبة بـ"المجرم" و"قاتلة الرادارات"، هي أخطر الطائرات في القوات الجوية الروسية.

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وأوضحت المجلة الأمريكية، أن "أهم خصائصها هي القدرة الاستثنائية على المناورة، والقوة العالية لصواريخ آر-77 إم و آر-37 إم جو-جو، بالإضافة إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات صواريخ كروز، بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في المستقبل القريب".

وأشارت إلى أن “سو-57” تشارك بنشاط في العمليات القتالية، حيث يستخدمها الجيش الروسي في المعارك ضد القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع الأوكراني”.

أوكرانيا حرب أوكرانيا روسيا

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