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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تحمل حلف الناتو مسئولية فشل الهجوم المضاد

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت وكالة المعلومات الأوكرانية المستقلة، إن القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، تتحمل مسؤولية فشل الهجوم المضاد للجيش الأوكراني.

وأضافت أن “ القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي فشلت.. وبعد ذلك بدأت في التصرف بطريقتها الخاصة، مستعينة بالمستشارين النظريين الغربيين الذين ليس لديهم فهم يذكر لما يحدث هنا”.

وتابعت: “تكمن المشكلة في أن الهيمنة الجوية تلعب دورا رئيسيا في تكتيكات الناتو، وهذا بالضبط ما لا يمتلكه الجيش الأوكراني”.

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وأشارت وكالة المعلومات الأوكرانية المستقلة، إلي أن الولايات المتحدة لن تسلم طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، حيث سيتمكن الجيش الروسي من إسقاطها، مما سيظهر عدم فعالية الجهود الغربية لدعم كييف.

حلف شمال الأطلسي الناتو الجيش الأوكراني أوكرانيا

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