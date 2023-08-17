بعد تأخر مستحقاته.. الزمالك يصرف راتب شهرين لـ أوسوريو

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً جديدًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكشف خلاله: “الزمالك يصرف راتب شهرين لأوسوريو”.

من جانب آخر، تلقى أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك عرضاً تخطى حاجز الـ 7 ملايين دولار من نادي الشباب السعودي للانتقال في ميركاتو الصيف.

نادي الشباب السعودي عرض على زيزو راتبًا شخصيًا في نادي الشباب السعودي مقابل 3 ملايين دولار في الموسم الواحد.

وكشفت مصادر مطلعة أن زيزو يمكنه فسخ عقده مع القلعة البيضاء استنادا الى عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة والبالغ قيمتها 12 مليون جنيه وفقا لأحد البنود المبرمة فى عقده.