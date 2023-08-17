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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك.. 5 عقبات تواجه أحمد مرتضى منصور

فريق الزمالك
فريق الزمالك

اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك على تفويض أحمد مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك إلى حين إجراء انتخابات جديدة على مقعد الرئاسة.

أحمد مرتضى منصور يمتلك زمام الأمور في عدد من الملفات داخل نادي الزمالك ويعتبر حلقة وصل بين أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء ومجلس إدارة القلعة البيضاء. 

ويعد أحمد مرتضى منصور الشخص الأهدأ والأكثر ثقة ويتحرك في أكثر من اتجاه في أمور نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

ويواجه أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك العديد من العقبات في قادم الأيام فى ملفات عديدة تستوجب حسمها.

صدى البلد يستعرض العديد من العقبات التى تواجه أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك.

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إيقاف القيد 

يواجه أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك ملف إيقاف القيد للاعبين بعدما أخطر الاتحاد الدولى القلعة البيضاء بإيقاف القيد للنادى لمدة 3 فترات على خلفية عدم سداد الزمالك لغرامة فيفا التي فرضها على الزمالك لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالى والتى تصل لمليون و400 ألف دولار، وما تبعها من إيقاف القيد مرة ثانية لعدم قيام الزمالك بسداد مستحقات أتشمبونج والتى تبلغ 270 ألف دولار، وإيقاف القيد مرة ثالثة لعدم سداد مستحقات الرعاية الخاصة لوادى دجلة لإبراهيم نداي لاعب الزمالك الحالى.

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أزمة شيكابالا

يسعي أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك إلى إنهاء أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا مع مرتضى منصور الرئيس السابق للقلعة البيضاء بعدما اتهم الأخير الأباتشي بقيادة تمرد فى الفريق لعدم حصول  اللاعبين على مستحقاتهم المالية، بالإضافة لاتهامه بقربه من ممدوح عباس، رئيس النادى السابق، وهو ما جعل شيكا يخرج فى بيان رسمى ويكذب تصريحات مرتضى منصور حول استمرار حجز ممدوح عباس على أرصدة النادى.

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رحيل نجوم الزمالك

يصطدم أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك بملف رحيل نجوم القلعة البيضاء بعدما تسبب انتقال عمر خضر إلى أستون فيلا الإنجليزي، في موجة غضب جماهير الفارس الأبيض بسبب تفريط الإدارة في اللاعب وبيعه لنادي زد وعدم الاستفادة منه فنيا في الفريق الأول ولا تسويقيا في أوروبا لتحقيق فائدة مالية ضخمة للفارس الأبيض.

وسبقه رحيل إمام عاشور إلى الدوري الدانماركي ثم العودة إلى النادى الأهلي وتلاها رغبة أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء الإحتراف فى دورى روشن السعودي.

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أزمة المستحقات المتأخرة 

أبرز الملفات التى تواجه أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك عدم حصول بعض نجوم الزمالك على مستحقاتهم المتراكمة منذ فترة طويلة ما جعلهم يهددون بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، وعلى رأسهم الظهير الأيسر الدولي أحمد فتوح.

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أزمة الديون 

يواجه أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك أزمة الديون الطاحنة التي تضرب القلعة البيضاء حيث أن النادى مطالب بسداد نحو 17 مليون دولار يجب دفعهم لكثير من الجهات منها جزء كبير لصالح الضرائب.

 أزمة الزمالك المالية منعته من إبرام صفقات خلال الصيف الجاري، جعلته يخوض البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية" في السعودية دون تدعيمات ليودع مبكرا من الدور الأول.

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