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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة مدوية | نجم الزمالك يقدم شكوى في القلعة البيضاء باتحاد الكرة

صدى البلد

 


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدد ناديه بالشكوى لدى اتحاد الكرة بسبب مستحقاته المتأخرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "صبحي لديه مستحقات متأخرة داخل ناديه، ويبلغ في تحصيلها حيث هدد ناديه بتقدم بشكوى رسمية ضده".

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اهتمام ناديي النصر والخليج السعوديين بالحصول على خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان زيزو ووالده عقدا جلسة مع أحمد مرتضى وجمال عبد الحميد عضوي مجلس إدارة  نادي الزمالك قبل يومين وأخطراهما بوجود عرضين سعوديين من ناديي الشباب والخليج، كما استفسرا عن موقف المستحقات المتأخرة.

وأخطر مسؤولو الزمالك زيزو بأن مستحقاته المتأخرة سيتم صرفها مع بداية الأسبوع المقبل، قبل أن يخطر والد زيزو مسؤولي الزمالك بوصول عرض رسمي من نادي الشباب السعودي مقابل 5 مليون دولار، على أن يحصل زيزو على راتب قرابة 100 مليون جنيه.


ويتمسك مسؤولو الزمالك باللاعب واخطر  أحمد مرتضى والد زيزو بأنه سيعرض الأمر على مجلس الإدارة، لكنه يثق من رفض رحيل اللاعب.


يذكر أن عقد زيزو الحالي مع الزمالك مستمر حتى عام 2025، ويرغب اللاعب في خوض تجربة الاحتراف بالسعودية .

 

 

 

 

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