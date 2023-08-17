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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: يجب وضع خطة ترويجية جديدة للسياحة العلاجية لتوفير العملة

السياحة العلاجية
السياحة العلاجية

طالب أحمد العرجاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأهمية وضع خطة ترويجية للسياحة العلاجية فى مصر لتوفير العملة الصعبة مما يصب فى صالح المواطن والدولة.

 

 مصر تمتلك مقومات ضخمة للسياحة العلاجية

وأكد “العرجاوى” لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك مقومات ضخمة للسياحة العلاجية تؤهلها لأن تصبح من أوائل المقاصد لجذب السياحة العلاجية عالميا ولذلك يجب الترويج الجيد للسياحة العلاجية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار عضو مجلس النواب الى أهمية تنشيط السياحة العلاجية في مصر وذلك استغلالا للتحديات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل ، وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية بعد الطفرة غير المسبوقة في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات، وتعزيز القدرات الطبية، وتوفير الرعاية الشاملة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة السبكى اليوم في افتتاح فعاليات ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي العشرين، والمنعقد في الفترة من (16-18) أغسطس الجاري، بمدينة اسطنبول في دولة تركيا حيث يلقي الدكتور أحمد السبكي، الكلمة الإفتتاحية كضيف شرف مؤتمر السياحة العلاجية والمعدات الطبية بإسطنبول .

وأضاف السبكي في بيان للهيئة اليوم ، أن الاستثمارات في الرعاية الصحية والابتكارات الطبية تعتبر أحد أولويات مصر، وهذا يعكس إلتزامها بتحسين صحة المجتمع . 

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