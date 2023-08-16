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أخبار البلد

رئيس الرعاية الصحية: مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل ، وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية بعد الطفرة غير المسبوقة في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات، وتعزيز القدرات الطبية، وتوفير الرعاية الشاملة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة السبكى اليوم في افتتاح فعاليات ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي العشرين، والمنعقد في الفترة من (16-18) أغسطس الجاري، بمدينة اسطنبول في دولة تركيا حيث يلقي الدكتور أحمد السبكي، الكلمة الإفتتاحية كضيف شرف مؤتمر السياحة العلاجية والمعدات الطبية بإسطنبول .

وأضاف السبكي في بيان للهيئة اليوم ، أن الاستثمارات في الرعاية الصحية والابتكارات الطبية تعتبر أحد أولويات مصر، وهذا يعكس إلتزامها بتحسين صحة المجتمع . 

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وأوضح أن مصر وتركيا قدما نموذجًا ملهمًا لتطبيق التغطية الصحية الشاملة لدول شمال شرق المتوسط بشهادة منظمة الصحة العالمية، ومشيرًا إلى أن مصر تحظى بعلاقات وثيقة مع تركيا في مجال الرعاية الصحية، تتضمن التبادل العلمي والتقني والاستفادة من الخبرات والمهارات الطبية المتقدمة التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة، ومتابعًا نحن نؤمن بأهمية تعزيز التعاون الإقتصادي بين مصر وتركيا، وندعم بشدة التعاون في مجال الرعاية الصحية .

وتابع السبكي قائلا: لدينا أجندة عمل تركز على التكاملية لتعزيز التعاون في المجال الصحي والسياحة العلاجية بين مصر وتركيا بما يمتلكه البلدين من قدرات طبية هائلة، لافتًا إلى أن المشاركة في الملتقى يعد فرصة هامة كمنصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والشراكات وتوطيد الروابط الإقتصادية والطبية بين مصر وتركيا من خلال المناقشات والتبادلات التي ستجرى خلال الملتقى، ومؤكدًا نحن ملتزمون بالعمل المشترك لتحقيق تطور مستدام في مجال الرعاية الصحية وتحسين صحة ورفاهية الشعوب.

من جانبه، أعرب السيد صبوحي عطار، رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية، عن تطلعه إلى تعزيز الشراكات والإستثمارات الصحية بين مصر وتركيا، والعمل سويًا في ظل المناخ السياسي والدبلوماسي الرفيع الذي تشهده العلاقات بين البلدين حاليًا.

وأضاف السيد صبوحي عطار ، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المصرية حصدت العديد من الإعتمادات الدولية والجوائز، ووضعت نفسها بقوة في وقت قصير كوجهة مفضلة للوافدين للعلاج من عدد كبير من الدول، كما أضاف مؤكدًا نستهدف التعاون المشترك من خلال برنامج هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".

وعلى هامش فعاليات الملتقى قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بجولة تفقدية داخل أجنحة شركات التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي وتقديم خدمات السياحة العلاجية بمعرض ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي، وذلك للتعرف والإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في التقنيات والإبتكارات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى الدوليين، مما يعزز تبادل الخبرات والتحسين والتطوير المستمرين للرعاية الصحية في مصر، والعمل وفق أحدث التطورات والمعايير العالمية.
 

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