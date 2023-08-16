عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن يحذر من تداعيات التخادم بين الحوثي والتنظيمات الإرهابية

الدكتور رشاد العليمي
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

 حذّر الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن من تداعيات التخادم الصريح بين المليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية على فرص السلام في اليمن، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود لمواجهة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي، مساء أمس الثلاثاء مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي ليندركينج، والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن وتم خلاله بحث مستجدات الوضع اليمني، والجهود الرامية لإحياء مسار السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، إضافة للخيارات المطروحة لدفع المليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع الجهود الإقليمية، والدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيد التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وأهمية تكامل كافة الجهود على هذا الصعيد مع مساعي الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.
ونوه بنجاح المهمة الدولية لإنهاء خطر الناقلة صافر، مشددا على ضرورة تسريع بيع النفط الخام تفاديا لمواجهة كارثة بيئية جديدة.
من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي بنهج مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في التعاطي مع مساعي السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

ترشيحاتنا

أشعر بحزن عميق.. ماذا قالت هيلاري كلينتون عن لائحة اتهامات ترامب؟

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

من "ألغى رحلتي" إلى "لن أبذل أي مجهود"..صافيناز كاظم صاحبة التريند الأشهر

القبض على المتهم بإنهاء حياة عامل بمطعم فول بالأميرية

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

لاعب غير منضبط.. رئيس إنبي يفتح النار على نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لأولياء الأمور من تحد جديد على تيك توك.. التفاصيل كاملة

عكس المتوقع .. دراسة تكشف تأثير سماع الموسيقى وشرب القهوة على المخ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ