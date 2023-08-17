يبحث عن حل.. الفيفا يوقف قيد المصري بسبب مهاجم النادي القطري

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خطابًا رسميا اليوم، الخميس، إلى النادي المصري البورسعيدي يخطره بإيقاف القيد لحين سداد مستحقات نادي قطر القطري.

وتبلغ مستحقات نادي قطر القطري في شكواه لدى الفيفا لدى المصري البورسعيدي قيمة 68 ألف دولار، وهي باقي صفقة شراء المهاجم النيجيري أنطوني أكبوتو.

كامل أبو علي يبحث عن حل

وتواصل في الساعات الماضية كامل أبو علي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، مع نظيره بنادي قطر القطري هاتفيا، وأبلغه أن مستحقاته كاملة ستكون لديه اليوم، الخميس.

وشدد على أن التأخير جاء نتيجة خطأ إداري، وهو الأمر الذي تفهمه رئيس النادي القطري.

وتعاقد المصري مع النيجيري أنطوني اكبوتو بقيمة مالية تقدر بـ 150 ألف دولار تقسط على جزءين، الجزء الأول سداد 100 ألف دولار والجزء الثاني سداد 50 ألف دولار.