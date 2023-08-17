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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إشادة بالفيلم المصري جحر الفئران في عرضه الأول بمهرجان عمان

فيلم حجر الفئران
فيلم حجر الفئران

شهد مهرجان عمان السينمائي الدولي مساء أمس عرض الفيلم المصري جحر الفئران للمخرج محمد السمان، وعقب العرض أقيمت ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور وأدارها الناقد محمد نبيل.

وأشاد نبيل في بداية الندوة بمستوى الفيلم والطريقة التي أدار بها المخرج بطلته الرئيسية، وقال: اختار المخرج اسلوب واقعي قاتم مناسب تماما للحالة العامة للأحداث، فيما أكد محمد السمان أن ميزانية الفيلم لم تسمح له باضافة مشاهد جرافيك كان مخطط لها.

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وأضاف المخرج محمد السمان: الربط بين البطلة الفئران جاء عبر أكتر من لقطة، لما وجده من تشابه بينهما، حتى خروجها من هذا الجحر إلى نور الشارع في الصباح الباكر.

جحر الفئران يحكي قصة خلود الشابة التي تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير استقرار أسرتها بالكامل، والفيلم من بطولة رنا خطاب ومحمد يوركا وكمال الإسناوي وحنان حلمي، وتأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، الذي سبق له الحصول على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عن فيلم أرضيون عام 2022، ومدير تصوير محمود النمر.


ويتنافس الفيلم على جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل، وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي من الفنانين بشرى رزة، رجاء عماري، وإياد نصار، واندريس فيسنتي.


المهرجان هو المهرجان السينمائي الأوَّل الذي يسلط الضوء على الإنجازات الأولى في صناعة الأفلام. تختار لجان تحكيم دولية أفضل فيلم عربي روائي طويل وأفضل فيلم عربي وثائقي طويلة وأفضل فيلم عربي قصير. في حين يختار الجمهور فيلمه الدولي المفضل لمخرجٍ في عمله الأول. تحصل جميع الأفلام الفائزة على جوائز نقدية.
 

يهدف مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم إلى إحداث حراك إبداعي بين المخرجين والمشاهير وعشاق السينما على اختلافاتهم، من خلال تقديم أفلام عالية الجودة بغض النظر عن عائدات شبّاك التذاكر. سواءً كنتم صنّاع أفلام عرب مبتدئين أو محترفين دوليين، ممثلين أو نقادا، عاملين في المجال أو مجرد مشاهدين متحمسين.

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