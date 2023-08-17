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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يتابع مستجدات سير الأعمال بالمنطقة الصناعية ببورسعيد| صور

الغضبان يتابع مستجدات
الغضبان يتابع مستجدات سير الأعمال بالمنطقة الصناعية جنوب بور

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم ، اللواء محمد بصلة نائب مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين .

واستمع محافظ بورسعيد لتطورات الأعمال في عدد من المشروعات الصناعية.

و أكد محافظ بورسعيد على اهمية توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين و العاملين بالكيانات الصناعية،  لافتا أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل متنوعة لشباب المحافظة  ، بعد التطور الكبير في البنية التحتية بالمحافظة،  و تنفيذ خطوات التنمية المستدامة على أرضها.

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وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد ، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين  ، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة فى المجال الصناعي والمحافظة توفر كافة الدعم والتسهيلات بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة .

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